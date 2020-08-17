نتنياهو: اتفاقيتنا مع الإمارات لحظة كبيرة في التاريخ

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الاتفاق الموقع بين الإمارات ودولة الاحتلال لحظة كبيرة في التاريخ، مهنئًا ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، على قيادته ورؤيته.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الاثنين، أن «الاتفاقية دائرة للسلام ستساعد على صنع التاريخ بينه وبين فلسطين»، قائلًا إن «كل بعد لصنع السلام سينعكس إيجابًا على الجميع».

ولفت إلى أنه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي عهد أبو ظبي، يصنعون التاريخ وللأفضل للجميع، متابعًا: «بشكل كبير ما تفعله الاتفاقية تجمع الإمارات مع إسرائيل الدولتان المتقدمتان، أكثر المجتمعات المتقدمة في العالم تساعد بعضهما».

وأشار إلى أن «الإمارات بطلة ريادة الأعمال ودولة الاحتلال المعروفة بالابتكار، سيحققان أشياء لا محدودة للعديد من دول العالم والمنقطة»، مضيفًا: «أعتقد أن الناس سأموا من الحروب والتطرف ويريدون أن يروا مستقبلًا أفضل».

وتابع: «نصنع التاريخ عبر التكنولوجيا والصحة والطاقة والاهتمام بالبيئة، والاهتمام بالثروات الطبيعية والزراعة»، مؤكدًا أن الاتفاقية تحدث تغيرًا كبيرًا بالمنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نشر بيانًا ثلاثيًا مشتركًا، الخميس الماضي، بعد اتصال ضم نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تم فيه الإعلان عن الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات، وعن تعليق إسرائيل لخطة ضم أراضي الضفة الغربية.