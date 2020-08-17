 غرق 8 على الأقل جراء انقلاب زورق في باكستان - بوابة الشروق
الإثنين 17 أغسطس 2020 5:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

غرق 8 على الأقل جراء انقلاب زورق في باكستان

غرق زورق - ارشيفية
غرق زورق - ارشيفية
إسلام أباد - د ب أ
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 5:42 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 5:42 م
لقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم، جراء انقلاب زورق في جنوب باكستان اليوم الاثنين.

وكان الزورق يقل نحو 13 شخصا عندما انقلب في بحيرة كينجهار بالقرب من بلدة ثاتا القديمة في إقليم السند، بحسب الشرطة المحلية.

وقال ناطق باسم شرطة ثاتا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن 8 أشخاص على الأقل، بينهم 4 نساء لقوا حتفهم في الحادث.

وأضاف أنه جرى إنقاذ 3 أشخاص فيما لا يزال شخصان مفقودين.

وتابع أنه من غير الواضح بعد سبب الحادث.

وغالبا ما تستخدم الزوارق الخشبية الصغيرة لنقل الأشخاص والبضائع في باكستان. وتعد الحوادث أمرا شائعا، حيث يتم تشغيلها دون إجراءات سلامة بما في ذلك عدم وجود سترات النجاة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك