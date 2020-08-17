غرق 8 على الأقل جراء انقلاب زورق في باكستان

لقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم، جراء انقلاب زورق في جنوب باكستان اليوم الاثنين.



وكان الزورق يقل نحو 13 شخصا عندما انقلب في بحيرة كينجهار بالقرب من بلدة ثاتا القديمة في إقليم السند، بحسب الشرطة المحلية.



وقال ناطق باسم شرطة ثاتا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن 8 أشخاص على الأقل، بينهم 4 نساء لقوا حتفهم في الحادث.



وأضاف أنه جرى إنقاذ 3 أشخاص فيما لا يزال شخصان مفقودين.



وتابع أنه من غير الواضح بعد سبب الحادث.



وغالبا ما تستخدم الزوارق الخشبية الصغيرة لنقل الأشخاص والبضائع في باكستان. وتعد الحوادث أمرا شائعا، حيث يتم تشغيلها دون إجراءات سلامة بما في ذلك عدم وجود سترات النجاة.