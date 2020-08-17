محاكمة مشتبه به رئيسي في شبكة إباحية للأطفال بألمانيا

بدأت اليوم الاثنين محاكمة مشتبه به رئيسي في شبكة إباحية للأطفال في ألمانيا.



ويواجه الرجل 43 عاما اتهامات بالاعتداء الجنسي المتكرر على ابنته المولودة عام 2017.



وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن المتهم ارتكب جرائمه في أوقات غياب زوجته عن المنزل، وقام بتوثيق هذه الجرائم على هاتفه الذكي ونشر اللقطات المصورة على الإنترنت عبر قنوات مختلفة.



وتبين أن تفتيش منزل الرجل في منطقة بيرجيش جلادباخ بالقرب من كولونيا في تشرين أول/أكتوبر الماضي كان قمة جبل الجليد في فضيحة الاعتداء على أطفال، الأمر الذي أثار دعوات في ألمانيا لتشديد العقوبات على المعتدين على الأطفال.



وتحدث مسؤولون عن أكثر من 30 ألف مشتبه بهم محتمل في التحقيقات واسعة النطاق، مع اتهامات تتراوح بين الاعتداء الجنسي على أطفال إلى حيازة مواد إباحية لأطفال.



ومن المرجع أن المتهم، الذي من المتوقع أن يدلي بشهادته خلال المحاكمة، قد ساعد بالفعل في التعرف على شركائه على تطبيقات الدردشة.



وتجري المحاكمة في مدينة كولونيا ومن المقرر أن تستمر حتى 30 سبتمبر المقبل.