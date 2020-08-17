الاختناقات المرورية تحتجز 350 نمساويا على الحدود قبل بدء قيود السفر الجديدة مع كرواتيا

بدأ، اليوم الاثنين، تطبيق القيود الجديدة على السفر بين النمسا وكرواتيا بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال فترة العطلات الصيفية.

وصرحت مصادر في وزارة الخارجية النمساوية بأن تحذير السفر إلى كرواتيا بدأ تطبيقه مع بداية الساعات الأولى اليوم، مطالبة بضرورة مراعاة القواعد الجديدة للتنقل بين البلدين والحرص على اجراء تقديم شهادة الخلو من فيروس كورونا على الحدود.

وفي سياق متصل، لم يتمكن 350 نمساويا كانوا يقضون العطلات في كرواتيا، من عبور الحدود والعودة إلى بلادهم قبل تطبيق الحظر الجديد، وذلك بسبب الاختناقات المرورية الحادة وتكدس السيارات على المعابر بين البلدين.

وقالت وسائل إعلام نمساوية "إن الازدحام المروري امتد حتى الساعة الثانية من فجر اليوم.. وقد خضع العائدون بعد انتهاء المهلة لإجراءات الحجر الصحي الجديدة".

وكان تحذير السفر الخاص بكرواتيا قد دفع العديد من المصطافين للعودة بشكل جماعي مكثف إلى النمسا أمس الأحد، مما أدى إلى شلل مروري غير مسبوق عند المعابر الحدودية من كرواتيا إلى سلوفينيا إلى النمسا، واستغرق الانتظار عند المعابر أكثر من ثلاث ساعات.