مراكز بحثية في الخلايا الجذعية بالإمارات وإسرائيل توقع مذكرة تعاون في أبحاث مكافحة كورونا

أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة "بلوريستم ثيرابوتسكس" (Pluristem Therapeutics Inc) الإسرائيلية تمهيدا للتعاون في مجال الأبحاث ومنتجات الطب التجديدي بما فيها تلك التي يمكن استخدامها في مكافحة جائحة كورونا.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الاثنين، أنه "تم توقيع المذكرة، التي تجمع بين قطبين صاعدين في مجال الخلايا الجذعية، من جانب ممثلين عن الطرفين الإماراتي والإسرائيلي، في مراسم احتفال أقيمت عن بعد".



ويهدف التعاون إلى الاستفادة من مجالات خبرة كل من مركز أبوظبي للخلايا الجذعية والشركة الإسرائيلية في "العلاجات الخلوية لتوفير طب تجديدي لا تقتصر فائدته على مواطني الدولتين فقط بل يعود بالنفع على الإنسانية ككل".



واتفق الطرفان على تبادل نتائج الأبحاث والعينات، والتعاون في استخدام المعدات وفي إجراء الاختبارات، وجميع الأنشطة الأساسية الأخرى المتعلقة بتطوير العلاج والبحث في العلاجات الخلوية لمجموعة واسعة من الحالات الطبية بما فيها فيروس كورونا.



وكانت شركة "أبيكس" الوطنية للاستثمار الإماراتية أعلنت أمس عن توقيع اتفاق تجاري استراتيجي مع مجموعة "تيرا" الإسرائيلية سعيا لتطوير الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا.



تأتي التطورات بعدما تم الإعلان نهاية الأسبوع الماضي، بعد اتصال هاتفي ضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، على الاتفاق على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) في حينه أن وفودا من دولة الإمارات وإسرائيل ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.