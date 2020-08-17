الأسد يبحث مع مسؤول إيراني تطورات ما قبل عقد اللجنة الدستورية السورية في جنيف

بحث الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، مع علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق له، تطورات المسار السياسي مع اقتراب موعد اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم، أن هناك توافقا في الآراء ووجهات النظر بين الجانبين، حيث أكد الرئيس الأسد أن سوريا ماضية في هذا المسار، رغم محاولات البعض حرف اللجنة عن مهامها وغايات تشكيلها والسعي لتغيير آليات عملها.

ووفق الوكالة، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد سوريا، والخيارات الممكنة للتعامل معه ومع آثاره بمساعدة الدول الصديقة والحليفة، وكل من يرفض ممارسات القرصنة التي تتبعها الولايات المتحدة تحت أسماء وعناوين زائفة لخنق الشعب السوري.

وشدد الجانب الإيراني على أهمية تعميق مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين لمواجهة هذا الحصار.

وكان الرئيس الاسد استقبل في 29 يوليو الماضي المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، لبحث التحضيرات الجارية لعقد اجتماع لجنة مناقشة الدستور في جنيف، وضرورة عمل مختلف الأطراف الدولية لتوفير الأجواء المناسبة لقيام اللجنة بعملها وفق المبدأ الذي شكلت على أساسه ألا وهو بقيادة وملكية سورية ودون أي ضغوط للتأثير على سير عملها.

وتعد اللجنة الدستورية، التي تجتمع يوم الاثنين المقبل، هيئة مكونة من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني وتعمل على إعادة صياغة الدستور السوري.