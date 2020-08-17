الشرطة الإسرئيلية تتلقى بلاغا عن بالون حارق جنوب البلاد

تلقت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بلاغاً عن انفجار بالون حارق في بلدة نتيفوت جنوب إسرائيل .



وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني، أن خبراء المفرقعات وصلوا إلى مكان البالون للتعامل معه.



وقالت إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار أو إصابات.



كان الجيش الإسرائيلي، أعلن ليلة أمس الأحد عن قصف أهداف تابعة لحركة حماس، وذلك بعد عدة هجمات بالبالونات الحارقة من قطاع غزة استهدفت إسرائيل.



وصعد الفلسطينيون هذا الشهر من هجماتهم عبر الحدود، وأطلقوا بالونات بها متفجرات عبر الحدود، وأشعلوا النيران في مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الإسرائيلية.



ويأتي التصعيد الأخير في إطار تجدد الاحتجاجات ضد الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 14 عامًا.