قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، إن محطة مترو عدلي منصور إنجاز كبير لوزارة النقل، لافتًا إلى أن العمل نتيجة تواصل بين الأجيال.

وأضاف «عرفات» في مداخلة هاتفية لفضائية النهار، مساء الأحد، أن الافتتاح هو صورة جمالية للدولة المصرية الآن لما توصلنا إليه من إنجاز وتقدم، مؤكدًا أن مشروع تطوير المترو يضيف خدمات كثيرة للناس.

وتابع: «رأينا فرحة الأهالي أثناء رحلتنا في القطار صباح اليوم، وهم في الشبابيك يرفعون أعلام مصر، للتعبير عن فرحتهم بالمشروعات»، موضحًا ان المنظر يعطي تفاؤل كبير بمصر في المستقبل.

يذكر أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أعلن عن الأسعار الجديدة لتذاكر المترو، بأن تكون 5 جنيهات بدلا من 3 لـ9 محطات، ومن 5 جنيهات لـ7، والتذكرة التي تصل لـ40 محطة وتسمح بالتنقل عبر أكثر من خط بـ10 حنيهات.