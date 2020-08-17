لوكاشينكو يدعو إلى دستور جديد قبل إجراء انتخابات

صرح رئيس بيلاروس أليسكندر لوكاشينكو، أمام العمال في العاصمة مينسك، اليوم الاثنين، قائلا: "نحن بحاجة لتبني دستور جديد"، بحسب ما نقلته قناة "بيلاروس 24 تي في" التلفزيونية.



وأضاف: "يجب أن توافقوا عليه من خلال استفتاء لأن الدستور الأخير تم تبنيه من خلال استفتاء، وإذا أردتم، فإنه وفق الدستور الجديد يمكنكم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية".



وفي وقت سابق من اليوم رفض لوكاشينكو مطالب بإعادة التصويت بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها والتي أثارت موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.



ويقول المتظاهرون، ومن بينهم عمال مصانع حكومية مضربون عن العمل، إن السلطات الانتخابية زورت النتائج لمنح لوكاشينكو فوزا ساحقا بأكثر من 80% من الأصوات.



وقاد لوكاشينكو - 65 عاما، الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة في أوروبا الشرقية، بين روسيا وبولندا العضو في الاتحاد الأوروبي، لمدة ربع قرن دون أن يسمح سوى بقدر ضئيل من المعارضة. وردت الشرطة على الاحتجاجات الأخيرة بإجراءات صارمة عنيفة.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله، رافضا الدعوات إلى إعادة الانتخابات: "لا ينبغي لأحد أن يتوقع الضغط على للقيام بشيء ما".