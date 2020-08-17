«بلومبيرج»: تزايد انعزال تركيا عن الأسواق الصاعدة

ذكر تحقيق أجرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أنّ المقاييس الكمية تُشير إلى تزايد انعزال تركيا عن الأسواق الصاعدة الأخرى، فقد توسعت في ضخ السيولة النقدية في نظامها المالي، وأنفقت احتياطياتها النقدية بوتيرة أسرع مما فعلت أي دولة صاعدة رئيسية، كما أن سعر الفائدة لديها أقل كثيرا من معدل التضخم، وفقا لخبراء ماليين واقتصاديين دوليين شاركوا في التحقيق.

والحقيقة أن أسباب هذه الإجراءات وانهيار الليرة التركية حاليا، هي محلية بدرجة كبيرة، وهو ما دفع المؤسسات الاستثمارية العالمية الكبرى، مثل سيتي جروب وفيدليتي إنترناشيونال إلى التعامل مع تركيا بمعزل عن التعامل مع غيرها من الاقتصادات الصاعدة.

وترى وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا الوضع يمثل أمرا إيجابيا بالنسبة لمستثمري الدول النامية، الذين يأملون في تجنب تكرار سيناريو 2018 عندما أدت أزمة انهيار العملة التركية إلى خروج واسع للمستثمرين الدوليين من أسواق الدول الصاعدة ككل، بما في ذلك جنوب أفريقيا والبرازيل والهند، مما سبب مصاعب مالية كبيرة في هذه الدول.

ويشير تحليل اقتصادي لنمو مستوى السيولة النقدية في 25 سوقا صاعدة إلى أن أغلب حكومات آسيا وشرق اوروبا أبقت على معدل نمو سيولة نقدية في حدود أقل من 10%، في حين كان المتوسط في الدول الـ 25 قد بلغ 10.63%.

في المقابل، كان معدل نمو السيولة في تركيا سبعة أمثال هذا المتوسط.

وفي المركز الثاني جاءت الأرجنتين ولكن بفارق كبير للغاية عن تركيا.

وعلى صعيد احتياطي النقد الأجنبي، تراجع هذا الاحتياطي لدى تركيا بوتيرة أسرع كثيرا من وتيرة تراجعه لدى الدول الصاعدة القليلة التي سجلت تراجعا. جاء هذا التراجع في تركيا نتيجة تدخل البنوك التركية التابعة للدولة في أسواق الصرف لوقف تراجع الليرة.

وبحسب بلومبرج، فإن أغلب الأسواق الصاعدة، إما أنها حافظت على احتياطياتها النقدية أو زادتها، رغم تراجع عائدات الصادرات نتيجة تراجع التجارة العالمية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.