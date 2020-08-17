تساقط الشعر من الأمور السيئة التي تواجه الكثير حول العالم، ويطلق على تساقط الشعر طبيًا مصطلح "الثعلبة" التي لا تحدث فقط في فروة الرأس، بل يمكن أن تظهر في جميع أنحاء الجسم- وفقًا للمعهد الأمريكي لأمراض التهاب المفاصل والعظام العضلية والأمراض الجلدية.

ويمكن الفصل بين تساقط الشعر العادي والثعلبة من خلال ملاحظة فروة الرأس من فترة لأخرى، حيث أن كل شخص يسقط منه حوالي 100 شعرة يوميًا كجزء من دورة نمو الشعر العادية وهذا لا يسبب فراغات، ولكن إذا أصبحت هناك مناطق في فروة الرأس فارغة فهذا دليل على الثعلبة حسبما ذكرت جمعية تساقط الشعر الأمريكية.

وقالت الدكتورة دوريس داي، أخصائية الأمراض الجلدية والطبية في مستشفى لينوكس هيل الأمريكية، إن أغلب الأسباب التي تؤدي لتساقط الشعر هى الولادة والمراحل الحزينة في الحياة مثل الانفصال أو الفراق.

وأضافت أن الأسباب الأخرى لتساقط الشعر هي استخدام تسريحات قاسية أو ربط الشعر بالأربطة المطاطية أو البكرات أو المشابك لأن هذه الوسائل تؤدي لالتهاب بصيلات الشعر، بجانب الصبغات وأدوات فرد الشعر التي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي تضر الفروة.

وأوضحت أن الاختلالات الهرمونية تحفز ظهور الثعلبة أيضًا، وتحدث نتيجة حبوب منع الحمل أو الحمل أو الولادة أو انقطاع الطمث أو استئصال الرحم، واضطرابات الغدة الدرقية أو الزهري أو نقص الحديد أو الذئبة.

ومن الأسباب الأخرى، أكد أنها تتمثل في العلاج الكيميائي الخاص بالسرطان أو أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم والنقرس وألم المفاصل، ونص التغذية والشيخوخة- وفقًا لموقع " لايف ساينس" الأمريكي.

وأشارت إلى أن علاجات الشعر تتراوح بين خفيفة إلى شديدة، وتشمل الشعر المستعار أو الكريمات أو الأدوية المضادة للالتهابات أو الجراحة لشد فروة الرأس، بجانب العلاج بالليزر لتحفيز البصيلات على النمو.

وقالت أخصائية الأمراض الجلدية، إنه يوجد علاجات بديلة، مثل الوخز بالإبر والفيتامينات والعلاج ببعض الروائح ومكملات الزنك وبعض الأعشاب الصينية ولكن استجابة فروة الرأس تكون ضعيفة إتجاه هذه العلاجات مقارنة بالعلاج الطبي.