وزير الإعلام اليمني: فشل مجلس الأمن في إقرار تمديد حظر التسلح إيران مؤسف ومخيب للآمال

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن فشل مجلس الأمن الدولي في إقرار تمديد حظر التسلح المفروض على إيران، أمر مؤسف ومخيب لآمال الشعب اليمني وشعوب المنطقة التي عانت الأمرّين جراء سياسات نظام طهران العدائية.



وأوضح وزير الإعلام اليمني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الاثنين - أن النظام الإيراني يقف خلف مسلسل الفوضى والعنف في المنطقة من إنشاء وإدارة المليشيات الطائفية لتقويض الأمن والسلم في البلدان العربية، وتصدير الإرهاب، وتهديد المصالح الدولية‏.



وأشار إلى أن اليمن دفع ثمنا غاليا للتدخلات الإيرانية وتزويدها المليشيا الحوثية بالتكنولوجيا العسكرية والصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة، ومساعيها تحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لاستهداف دول الجوار وتهديد مصادر الطاقة وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر والسيطرة على باب المندب‏.



وطالب الإرياني المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالقيام بواجباتهم وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ووقف المخاطر التي تهدد السلام في العالم، وتطبيق مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها، ومواجهة الإرهاب الإيراني.