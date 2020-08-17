دراسة بمستشفى شاريتيه الألماني: ممكن امتلاء المسارح بشروط معينة

انتهت ورقة لمستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين إلى إمكانية امتلاء المسارح ودور الأوبرا بالحضور لكن بشروط معينة.



وأوضح المستشفى أن هذه الشروط تتمثل في ضرورة ارتداء الجمهور لأقنعة طبية على الفم والأنف بشكل دائم وحماية أنفسهم عند دخول ومغادرة المبنى.



وذكر معهد الطب الاجتماعي والعلم الوبائي واقتصاديات الصحة التابع للمستشفى، في الورقة المنشورة اليوم الاثنين: "يتميز جمهور الفعاليات الكلاسيكية بفهم مستنير للقضايا المتعلقة بالصحة، وبطريقة سلوك منضبطة بالإضافة إلى الامتثال الدقيق للتعليمات".



في المقابل، كتب مجلس إدارة شاريتيه على تويتر أن الورقة الخاصة باستئناف حركة العمل في الأوبرا والحفلات الموسيقية، لم يتم التنسيق لها ولا تعكس موقف مجلس الإدارة.



وأضاف المجلس أن المسودة لا تراعي الديناميكية الحالية لتطور العدوى والمخاطر المرتبطة به، وتابع أن الورقة لا يمكن النظر إليها باعتبارها مقترحا للعمل بل هي أساس لمزيد من النقاش النقدي في إطار استراتيجية الاختبار في برلين.



ورد المعهد قائلا إن أحدث الشواهد أظهرت أن مخاطر العدوى بمرض سارس كوفي-2 عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة (عدوى اللطاخة)، تم تصنيفها على أنها أقل مما كان مفترضا في الأصل.



وتابع المعهد أنه يبدو أن الخطر الأكبر للعدوى مصدره الرذاذ والهباء الجوي المنبعث أثناء الحديث والسعال والعطس، ونوه المعهد إلى أن خطر العدوى يكمن بالدرجة الأولى في الأماكن المغلقة رديئة التهوية.