الرئيس الإسرائيلي يدعو ولي عهد أبوظبي لزيارة القدس بعد اتفاق التطبيع

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دعا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم الاثنين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لزيارة القدس، بعد أيام من إعلان إسرائيل والإمارات العربية المتحدة عن اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية.

وكتب ريفلين في تغريدة: "أنا كلي أمل أن يساعد الاتفاق بين الدولتين في بناء وتعزيز الثقة بين شعوب المنطقة"، مرفقا صورة خطاب الدعوة بالعربية.

وأضاف أنه يأمل أن يحرك الاتفاق"منطقتنا إلى الأمام" وقال:" إنه سوف يجلب الرخاء الاقتصادي والاستقرار لسكان الشرق الأوسط".

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل يوم الخميس عن اتفاق بوساطة الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مقابل وقف إسرائيل خطة مثيرة للجدل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ويجعل الاتفاق الإمارات العربية المتحدة، ثالث دولة عربية بعد مصر والأردن –والأولى في منطقة الخليج- تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ولم يلق هذا الاتفاق قبولا في إيران، حيث قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم السبت، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ارتكبت خطأ فادحا بإقامة علاقات مع إسرائيل.

وأبدى القادة الفلسطينيون أيضا استياءهم من الاتفاق.

تجدر الإشارة إلى أن أغلبية دول الشرق الأوسط تقاطع إسرائيل منذ تأسست في 1948 .