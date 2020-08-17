أستاذ فيروسات بالقومي للبحوث: اللقاح المصري ضد كورونا نجح بنسبة كبيرة على الحيوانات

قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن اللقاح المصري ضد فيروس كورونا نجح بنسبة كبيرة على الحيوانات.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، أنه تم التطبيق على أكثر من حيوان وفقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية التي نبهت لضرورة التطبيق على حيوانين على الأقل.

وأوضح أن المرحلة التى تلي تطبيق اللقاح على الحيوانات هي إنتاج الملف العلمي له، مشيرًا إلى رفض كل الشركات المنتجة إنتاج الملف العلمي لهذا اللقاح، لأنه يُعد أول لقاح فيروسي بشري يتم إنتاجه بشكل كامل داخل مصر.

وذكر أن المركز الآن يبحث عن مكان لتطبيق اللقاح على البشر الأصحاء، متابعًا أنه يتم في البداية التأكد من سلامة اللقاح ثم التأكد من إنتاجه أجسام مضادة للفيروسات.