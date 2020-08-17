جامعة حلوان: 31 ألفا و584 طالبا وطالبة تقدموا لاختبارات القدرات حتى الآن

أعلنت جامعة حلوان عن أعداد الطلاب الذين قاموا بأداء اختبارات القدرات من طلاب الثانوية العامة 2020-2021، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك بإجمالي 31 ألفا و584 طالبا وطالبة حتى الآن.

أقيمت الاختبارات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث تعد اختبارات القدرات مقياس أداء هام للطلاب وقدراتهم في هذه التخصصات المميزة، للتماشي مع هذه المقررات الدراسية العملية التي تحتاج إلى مواهب فريدة.

وجاءت أعداد المتقدمين بكلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة حتى الآن 3199 طالبة، وكلية التربية الرياضية بنين بالهرم 4729 طالبا، وكلية التربية الفنية 5085 طالبا وطالبة، والتربية الموسيقية 2359 طالبا وطالبة، والفنون التطبيقية 4782 طالبا وطالبة، والفنون الجميلة عمارة 3009 طلاب وطالبات، والفنون الجميلة فنون 8421 طالبا وطالبة.

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات بجامعة حلوان قد بدأت يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020.