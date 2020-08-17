الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 أوغنديين بسبب مخطط فاسد للتبني

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مالية وقيودا على منح التأشيرات بحق أربعة أفراد أوغنديين لتورطهم في أنشطة تستغل أطفال صغار في مخطط فاسد للتبني.



وأضاف بومبيو في بيان أن "القاضيين الأوغنديين موسى موكيبي وويلسون موسالو موسيني والمحامية الأوغندية دورا ميريمبي وشريكها باتريك إيكوبو، شاركوا جميعا في عملية احتيال تم بموجبها إبعاد أطفال صغار عن عائلاتهم ووضعهم في شبكة تبني فاسدة، بمساعدة من مسؤولين أوغنديين".



واستخدمت شركة ميريمبي للمحاماة وسطاء للبحث عن عائلات في حاجة للمساعدة في قرى أوغندية نائية، وفقا لوزارة الخارجية.



ثم وعد الأفراد الخاضعون للعقوبات الآباء بأنه سيتم نقل أطفالهم إلى كمبالا عاصمة أوغندا لإكمال تعليمهم.



ثم سافر المواطنون الأمريكيون الساعون إلى التبني إلى أوغندا لتبني الأطفال من منزل أطفال غير مرخص في كمبالا.