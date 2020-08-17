حافلة «إلى البرية» في طريقها للعرض في متحف بألاسكا بأمريكا

الحافلة الصدئة المهجورة التي اشتهرت من خلال كتاب وفيلم "إلى البرية" الذي يدور حول المغامر كريستوفر ماكاندلس _24 عاما_ سوف تصبح جزءا من متحف في ألاسكا.

وتجري السلطات في ولاية ألاسكا الواقعة بشمال غرب الولايات المتحدة، محادثات مع متحف الشمال بجامعة ألاسكا في فيربانكس بشأن الحافلة، بعدما جرى إخراجها جوا من البرية الشهر الماضي.

وكانت الحافلة التي كانت مهملة على طول مسار ستامبيد، بالقرب من متنزه دينالي الوطني، قد أصبحت مقصدا لبعض المتنزهين بعدما توفى ماكاندلس هناك بمفرده في عام 1992 حسبما هو موثق في كتاب "إلى البرية" لجون كراكور الصادر في 1996 والذي تحول لفيلم في 2007.

وأزيلت الحافلة من موقعها النائي نسبيا بعدما توفى العديد من الأشخاص ودخل آخرون في عداد المفقودين أو أًصيبوا على مدار العقد الماضي، بينما كانوا يحاولون الوصول لها. وبعدما رفعتها مروحية، فإن الحافلة الآن في موقع آمن سري، بحسب السلطات.

وكان الهدف من قرار وضع الحافلة في متحف هو السماح للأشخاص بزيارتها، ولكن بأمان واحترام، "ودون شبهة التربح"، بحسب كوري فيجي، مفوض إدارة الموارد الطبيعية في ولاية ألاسكا.

وما زال المتحف والسلطات بحاجة للعمل على التفاصيل، إذن لن يتمكن الزوار من مشاهدتها إلا بعد عدة أشهر على الأقل.