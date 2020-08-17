 مالطا تغلق الحانات والملاهي الليلية للحد من انتشار فيروس كورونا - بوابة الشروق
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مالطا تغلق الحانات والملاهي الليلية للحد من انتشار فيروس كورونا

فيرس كورونا
فيرس كورونا
روما - د ب أ
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 7:08 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 7:08 م
قال وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء في مالطا كريس فيرن ف، مؤتمر صحفي صباح اليوم الاثنين، إن بلاده  ستغلق الحانات والملاهي الليلية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل استجابة لارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

كما أصدر فيرن مرسوماً يقضي بوقف الحفلات على متن القوارب، والالتزام بارتداء أقنعة الوجه إجبارياً في الأماكن العامة المغلقة باستثناء المطاعم، وقصر التجمعات الاجتماعية على 15 شخصاً فقط كحد أقصى.

وقال فيرن إنه سيسمح للحانات والملاهي الليلية التي يوجد بها مطاعم بالبقاء مفتوحة.

وفي مالطا، أصغر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ازدادت المخاوف بشأن الفيروس المميت منذ يوم السبت الماضي، عندما تم الإعلان عن تسجيل 72 حالة إصابة يومية جديدة، وهو رقم قياسي جديد .

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