عرضت فضائية «CNN عربية» مقطع فيديو يرصد تحليق رجل مئات الكيلومترات في السماء، باستخدام البالونات الملونة، إذ يعلق بالونات الهيليوم على كراسي المكتب والعربات والقوارب وحتى المنازل الصغيرة ويحلق بها.

وقال جوناثان تراب، الذي يعمل كمدير مشاريع فنية في شركة استشارية كبيرة لتكنولوجيا المعلومات كوظيفة يومية: «عندما كنت طفلًا كنت أفكر إذا كنت أستطيع الحصول على ما يكفي من بالونات الهيليوم حتى أطفو بعيدًا؟».

وتابع: «كانوا يقولون لنا لا هذا غير ممكن، لكنني عدت إلى الفكرة كشخص بالغ وقلت إذا كان بالونًا واحدًا يوفر وحدة رفع، فلماذا لا تكون لدينا القدرة على زيادة حجم ذلك؟».

ولفت إلى أنه امتلك هواية غير عادية تتمثل في أخذ بالونات الهيليوم المخصصة للألعاب، وتجميعها في مجموعات ضخمة للطيران المأهول، قائلًا إن الهواية الاستثنائية حملته عاليًا في أكثر من 12 رحلة عبر عدة سنوات.