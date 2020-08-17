نتنياهو يتعرض لانتقادات مع تسجيل أسوأ تراجع للنمو الاقتصادي لإسرائيل منذ عقود

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تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، لانتقادات، وذلك بعد أن نشر المكتب المركزي للإحصاء بيانات تظهر أسوأ تراجع للنمو الاقتصادي للبلاد منذ عقود.

ووفقا للبيانات الأولية التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء أمس الأحد، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكماشا بنسبة 7ر28 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وهذه البيانات تشير إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر الآن بحالة ركود، وذلك على خلفية تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال ربعين متتاليين.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 8ر6 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، والذي تأثر جزئياً فقط بإجراءات مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا.

وفرضت إسرائيل إغلاقًا في منتصف مارس الماضي، قبل أن يتم رفعه تدريجياً في مايو تحسبا لموجة ثانية من الفيروس.

ومن المتوقع أن يستغرق تحقيق تعاف اقتصادي كامل في إسرائيل نحو نصف عقد.

ورد نتنياهو على البيانات الاقتصادية الجديدة المفزعة بالقول: "هذه أنباء اقتصادية جيدة للغاية".

وقال زعيم المعارضة يائير لبيد إن رد رئيس الوزارء على هذه البيانات ليس فقط بمثابة انفصال عن الواقع بل هو أمر خطير أيضا.

وأضاف لبيد أمام أعضاء الكنيست من حزب "يش عتيد" المحسوب على تيار الوسط "إنه ينكر الأمر الواقع ... الإمبراطور يعبث بينما تحترق روما".

وتابع زعيم المعارضة الإسرائيلية قائلا "الشركات ستفلس ولن يكون المواطنون قادرين على سداد أقساط الرهن العقاري ... البطالة عند مستوى قياسي."

وأوضح نتنياهو أمس الأحد أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل يعد معتدلا مقارنة بانخفاض الناتج المحلي في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.