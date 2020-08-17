ضابطات الإطفاء الأمريكيات تنافسن في إطفاء حرائق الغابات

تتذكر هنا جروز أول عملية إطفاء حرائق غابات قامت بها فى ولاية يوتا الأمريكية منذ 5 سنوات حين هبطت بين زملائها الرجال جميعهم عبر الحبال من علي متن المروحية لإطفاء حريق أضرم في قلب الغابة وبعد ذلك كانت بداية علاقتها بالإطفاء الذى أصبح جزءًا منها وأصبحت هى جزءًا من دور المرأة الهام في مجال إطفاء حرائق الغابات وتحدى الأفكار التقليدية الرافضة لوجود المرأة بالمجال.

وبحسب قناة "ناشونال جيوجرافيك"، لا يتعدى عدد السيدات العاملات بمجال إطفاء حرائق الغابات الأمريكية 10000 سيدة وهو عدد قليل نظرا لسيطرة الرجال على المجال خلال السنوات الماضية ما دفع لظهور العديد من المبادرات لتمكين المرأة بذلك المجال الحيوى تزامنا مع ارتفاع وتيرة حرائق الغابات الأمريكية.

وقد كان أول ظهور للمرأة الأمريكية كعاملة إطفاء لحريق غابات عام 1915 فى مندسينو بولاية كاليفورنيا حين استعان حراس الغابات الرجال بزوجاتهم لتغطية حريق ضخم فى الغابة وبعد ذلك لم تتم الاستعانة بالنساء طوال سنوات إلا عام 1942 لوجود فجوة بسبب انضمام الرجال للجيش المقاتل فى الحرب العالمية الثانية وخلال السبعينيات أيضا لذهاب الرجال لحرب فيتنام.

وكان السبب الحقيقي لحصول المرأة على موطئ قدم في إطفاء حرائق الغابات هي قضية رفعتها إحدى عالمات الاجتماع على هيئة الغابات الأمريكية لتهميشها النساء في الوظائف ولم يكن مجال الإطفاء هو المحور للقضية ولكن مع إلزام المحكمة للهيئة بالمساواة بين الرجال والسيدات أصبح متاحا تواجد المرأة فى فرق إطفاء الغابات.

وتقول شانا لاغارسي، التي دخلت المجال بعد 10 سنوات من إصدار القانون إنها وجدت قدرا كبيرا من العنصرية إذ كان جميع الطواقم يرفضون ضمها معهم وما زاد من قلقها إنتهاء صلاحية قانون المساواة فى هيئة الغابات الأمريكية ما هدد وجودها بالمجال إلا أن القانون تم تجديده واستمرت بالعمل ونالت العديد من المناصب القيادية التى لم تصل إليها النساء بالمجال لتصبح مديرة لقطاع الحرائق والجو فى هيئة الغابات قبل أن تتقاعد يونيو الماضى.

وكان لمبادرات دمج النساء فى مجال حرائق الغابات الدور الكبير فى زيادة تمثيل المرأة إذ نجحت مبادرة بوتكامب للإطفاء فى رفع نسبة النساء فى فرق إطفاء الغابات خلال الـ10 سنوات الماضية من 5% إلى 12%.

وتقول ريتا كلان التى دخلت مجال إطفاء الغابات بهدف ملأ الفراغ، إنها لم تستطع ترك المجال الذي عشقته أبدا ولتتنقل بين أرجاء الولايات المتحدة على متن مروحية الإطفاء لتوقف حرائق خطيرة بين السهول المنخفضة في فلوريدا لمناطق المرتفعة في يوتا لجبال واشنطن.

وفى مارس الماضي، نظمت المبادرة الوطنية المحددة لإطفاء الغابات، دورة تدريبية للسيدات على القيادة في مجال إطفاء حرائق الغابات لزيادة تمثيلهن فى المناصب العليا وفى المركز العسكرى التدريبي المشترك شمال وسط فلوريدا.

وأعدت المبادرة، خطط الحرائق البيئية المفتعلة وكيفية إطفائها وتم تنفيذ ذلك بنجاح.

وتقول ديبي فلاور المشرفة على التدريب إن قلة الحزم لدى السيدات سبب تأخرهن من الجهة القيادية عن الرجال.

وأضافت أن عمل بيئة مخصصة لتدريب السيدات على الأدوار القيادية أمر مهم لأن البيئة لا تسمح بذلك في الطواقم التي يهيمن فيها الرجال ويبعدون السيدات عن أي خبرات تتيح لهن العمل القيادي مستقبلا.