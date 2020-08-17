توبيخ جديد لتركيا من الاتحاد الأوروبي بسبب خططها الجديدة للتنقيب بالبحر المتوسط

وجه الاتحاد الأوروبي توبيخا جديدا لتركيا، اليوم الأحد، بعد إعلانها تمديد أعمال السفينة (يافوز) للتنقيب عن النفط والغاز في مياه البحر المتوسط المتنازع عليها قبالة ساحل قبرص حتى منتصف سبتمبر.

وطبقا لنشرة بحرية، سترافق يافوز ثلاث سفن تركية أخرى. وجاء بالنشرة أيضا "ننصح جميع السفن بشدة بألا تدخل" المنطقة.

وفي الأسابيع الماضية تصاعدت حدة مواجهة بين تركيا واليونان، عضو الاتحاد الأوروبي، حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز في البحر. وزيادة على ذلك شهد الأسبوع الماضي اصطداما طفيفا بين فرقاطة تركية وأخرى يونانية.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن خطة التنقيب التركية تغطي منطقة حددتها قبرص ومصر في إطار ترسيم الحدود البحرية بينهما وإنها تثير التوتر. وطالب بوقف فوري للأنشطة التركية والبدء في إجراء حوار، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتابع في بيان: "هذا العمل له نتائج سلبية ويقوض جهود استئناف الحوار والمفاوضات والسعي لخفض التصعيد".