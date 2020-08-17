أنجولا تعتزم خفض صادراتها النفطية في أكتوبر المقبل

أشارت بيانات اقتصادية إلى اعتزام أنجولا تقليص صادراتها من النفط الخام خلال أكتوبر المقبل إلى 27ر1 مليون برميل يوميا، مقابل 31ر1 مليون برميل يوميا منتظرة خلال سبتمبر المقبل وحوالي 176ر1 مليون برميل يوم خلال أغسطس الحالي.

ولفت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الأرقام هي حصيلة البيانات الأولية لجداول شحن النفط الخام في الموانئ الأنجولية، مضيفة أن أنجولا تعتزم تصدير 41 شحنة بحمولة إجمالية قدرها 4ر39 مليون برميل خلال أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر نشر الجدول النهائي لشحن صادرات النفط الخام الأنجولي خلال أكتوبر المقبل في وقت لاحق من الشهر الحالي.