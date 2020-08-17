 المسماري عن أنباء تدريب الجيش القطري لنظيره الليبي: إحدى نكات هذا الزمن - بوابة الشروق
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المسماري عن أنباء تدريب الجيش القطري لنظيره الليبي: إحدى نكات هذا الزمن

اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري
هديل هلال
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 10:16 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 10:16 م

المسماري: جيش عمره حوالي 30 عامًا يريد أن يدرب جيشًا عمره أكثر من 120 عامًا؟

قال المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لا يريد وقف إطلاق النار ولا التهدئة في ليبيا، مشيرًا إلى أنه يريد الوقت فقط.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الاثنين، أن أردوغان حصل على الوقت الكافي أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، ونقل العديد من المعدات العسكرية، لافتًا إلى أن الرئيس التركي أسس قواعد جوية وبحرية في منطقة غرب ليبيا.

ولفت إلى أن الرئيس التركي يستغل الضغط في شرق المتوسط لمباشرة المعركة في طرابلس، معلقًا على توقيع قطر اتفاقية تعاون دفاعي لتدريب القوات الليبية: «جيش عمره حوالي 30 عامًا يريد أن يدرب جيشًا عمره أكثر من 120 عامًا؟ هذه نكتة من نكات الزمن».

وأشار إلى أن «الآلة الحربية التركية القطرية اجتمعت في طرابلس اليوم لنقل المعركة من شرق المتوسط وتخفيف الضغط على المتوسط إلى ليبيا»، قائلًا إن طرابلس تواجه حالات من التوتر والمشاكل بين التنظيمات.

وتابع: «هناك صراع على طرابلس لأن العاصمة توجد بها مؤسسات الدولة، ومركز القرار السياسي ومركز الصراع في ليبيا».

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