شرطة هونج كونج توقف المشاركة في التدريبات خارج البلاد

قررت قوة شرطة هونج كونج، وقف إرسال أفرادها إلى البر الرئيسي للصين وإلى دول أخرى للمشاركة في التدريبات العسكرية، وفقا لبيان أرسل إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين.

وجاء في بيان شرطة هونج كونج أنه "في ضوء الجائحة العالمية الحالية، قررت الشرطة طوعا، بعد تقييم مخاطر العدوى والضغط على الموارد البشرية العملياتية، تأجيل إرسال أفراد إلى البر الرئيسي أو في الخارج لتلقي دورات تدريبية".

وقالت الشرطة إنها ستراجع هذه الترتيبات في المستقبل.

ووصف القرار بأنه "طوعي"، لكنه يأتي وسط ردود أفعال دولية متزايدة تجاه قانون الأمن القومي الجديد في هونج كونج وبعد أيام من تقرير إعلامي أفاد بأن بريطانيا علقت تدريبها العسكري لضباط هونج كونج.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية لصحيفة "ذا أوبزرفر" إنه تم تعليق البرامج العسكرية لقوات شرطة هونج كونج التي يديرها الجيش والقوات الجوية الملكية بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا، لكنها أضافت أنه سيتم إعادة تقييمها بمجرد رفع القيود.