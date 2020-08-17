مرتضى منصور: شرف لي إنى كنت عضو عامل فى النادى الأهلى

وصف النائب مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، النادي الأهلى قلعة رياضية كبيرة فى مصر وأفريقيا، قائلا: "وممكن يحصل خلاف مع الخطيب ومجلسه لكن الاختلاف لا يفسد للود قضية، وكان لى الشرف إنى كنت عضو عامل فى النادى الأهلى

وتابع مرتضي في كلمتة امام الجلسة العامه اليوم أن المستشار عبد المجيد محمود هو من إستخرج له عضوية النادي الاهلى وكان رئيس نيابة أمن الدولة وقتها وكان يستخرج العضويات لكل أعضاء النيابة" ، وقال منصور لدينا افتتاح 10 مشروعات جديدة بنادى الزمالك يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس، وأوجه الدعوة للخطيب ومجلس إدارته لحضور الافتتاحات بنادى الزمالك".

ورفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور فى الطلبات المقدمة من النائب العام فى ثلاث قضايا، وهى القضية رقم 19لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة والقضية رقم 20لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة و القضية رقم 18 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة.

وقد وافق المجلس على الأذن بسماع أقوال مرتصى منصور فى القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، والمقيدة برقم 104 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، بدون اتخاذ أى إجراء آخر إلا بعد استئذان المجلس، وذلك بناء على طلب النائب مرتضى منصور.