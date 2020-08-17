«اقتراحات النواب» توافق على طلب نائب سمالوط لسرعة توصيل الصرف الصحي ببني غني

أعلن الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن مركز سمالوط، أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، وافقت اليوم الإثنين، برئاسة النائب همام العادلي رئيس لجنه الاقتراحات، على الاقتراح برغبة المقدم منه، بشأن توصيل الصرف الصحي لمجلس قروي بني غني، بمركز سمالوط.

وقال البرلماني، إن مجلس قروي بني غني، يوجد به ارتفاع في الكثافة السكانية، والمجلس القروي يضم كلا من القرى، بني غني والشيخ عبد الله، وبني حكم، وعزبة القمادير، وكوم اللوف، وبديني، ومنشية الشريعي، وأبو كلاني، والكوم الأحمر، وأبو غزالي، ونزلة حنا.

كما يوجد ارتفاع في المياه الجوفية وطفحها باستمرار، وذلك حتى يتسنى لها تركيب الغاز الطبيعي الذي يتوقف على توصيل الصرف الصحي.

وأضاف أن لجنة الاقتراحات وافقت على الاقتراح على أن يتم إرسال خريطة المواقع، بحضور اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المنيا، والمهندس حمادة عبد الحميد مساعد رئيس الإدارة المركزية للصرف الصحي لشمال الصعيد، وبعض مسؤولي وزارة التخطيط والمالية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.