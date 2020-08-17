رئيس أغلبية النواب: انتهاء ائتلاف دعم مصر في 9 يناير المقبل

ائتلاف دعم مصر: لدينا أجندة تشريعية مدروسة.. ولا يخرج قانون على الهواء

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن هناك أجندة تشريعية مدروسة لقانون الدوائر الانتخابية، مضيفًا أنه لا يوجد قانون يمكن أن يخرج على الهواء.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد، «استعنا بخبراء تشريع فى إعداد مشروع قانون الدوائر الانتخابية».

وأشار إلى «انتهاء الائتلاف بنهاية المجلس الحالي، لأنه موجود بتشكيله لعدد من الأعضاء الذين تم انتخاباهم، وبالتالي سينتهى هذا الائتلاف في 9 يناير 2021».

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبًا.

ويأتى ذلك في الوقت الذي شهدت فيه اللجنة مناقشات مطولة حول عدد المقاعد الواردة بالدوائر الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية.

وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.