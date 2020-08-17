شتيجن: سأخضع لعملية جراحية بناء على نصيحة الأطباء

كشف تير شتيجن حارس مرمى برشلونة السبب وراء خضوعه لعملية جراحية على مستوى الركبة غدًا الثلاثاء.

وكتب شتيجن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: " سأخضع لتدخل جراحي في وتر ركبتي، ناقشنا أنا والخبراء الطبيون القيام بهذا الأمر، حيث كان هناك بعض المضايقات في وقت سابق من هذا الموسم إنه تدخل استباقي للوقاية والاستعداد للمستقبل".

وأضاف: "سأحتاج لبضعة أسابيع للتعافي والعودة إلى لياقتي الكاملة، أنا هادئ وإيجابي بشأن الوضع، وسأعود قريبًا، مرة أخرى، شكرًا على كل الدعم الذي تلقيته، أنا اُقدر هذا كثيرًا".

وكان برشلونة قد نشر بيانًا رسميًا يعلن فيه خضوع شتيجن لعميلة جراحية بناءً على المشاورات مع الفريق الطبي.

خاض حارس المرمى الألماني هذا الموسم 46 مباراة مع البلاوجرانا، (36) مباراة في الدوري وثمانية في دوري أبطال أوروبا واثنان في كأس الملك، واستطاع خلالها الحافظ على شباكه في 15 مباراة.

برشلونة أنهى الموسم الحالي بدون تحقيق أي لقب، لأول مرة منذ موسم 2007-2008.