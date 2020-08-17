في 17 أغسطس من كل عام تحل ذكرى ميلاد الكاتب بديع خيري، ويعد خيري المولود عام 1893، أحد المساهمين في النهضة المسرحية المصرية في بداية القرن الـ20 مع صديقه الفنان نجيب الريحاني، الذي اشترك معه في كتابة عدد كبير من أعماله، كما أكمل مسيرة الريحاني وعمل على استمرار مسرحياته حتى توفى خيري في منتصف الستينيات، ولم تكن بصمته في أعمال الريحاني فقط.

- روح الحي الشعبي بداخله

تقول الكاتبة راوية راشد في كتاب "يوسف وهبي سنوات المجد والدموع": "إن بديع خيري من مواليد حي المغربلين في القاهرة، أنهى دراسته في مدارس المعلمين ثم عمل مدرسا في مدرسة المغربلين الابتدائية، وكانت أولى أعماله للريحاني مسرحية (أما حتة ورطة) عام 1918".

وحي المغربلين هو أحد الأحياء الشعبية، يتوسط كلاً من حي السيدة زينب وحي الحسين ويقع شارع المغربلين في منطقة الدرب الأحمر، وهذه النشأة البيئية بالتأكيد أثرت في تكوين بديع خيري الفنية، فجعلته منغمسا في المجتمع ويفهم لغته وعقليته ومشاكله ويعبر عنها في تفاصيل ما كتب، سواء من أغنيات أو أشعار وزجل وأيضاً من حوار سينمائي.

وتشرح أحد الدراسات التي تم إعدادها عنه، بعنوان "البناء الدرامي عند بديع خيري" الارتباط بالأحداث والبيئة التي يعيش فيها وعدم إنفصاله عنها، والتي أعدها الباحث نبيل محمد بهجت.

وفي الدراسة اهتم بتفاصيل تاريخ مسرحه ونشأته والعوامل المؤثرة في تكوينه الفكري والنفسي وأثر الموروث الشعبي على إبداعه، ويقول ضمن النتائج التي توصل لها: "لم ينعزل بديع خيري عن الحركة السياسية فشارك فيها بمسرحياته وأزجاله فجذب للمسرح جمهور الطبقة البرجوازية التي مثلت نواة الكفاح الوطني آنذاك، وكتب بديع خيري لأغلب الفرق المسرحية الموجودة آنذاك واستمد مسرحياته من التراث الشعبي".

وأكمل: "اتجه إلى الكوميديا الاجتماعية كنتيجة طبيعية لتطور المجتمع المصري وكان ينفعل مع سائر الأحداث في عصره، واعتمد في أوبريتاته على الحكايات المعروفة من ألف ليلة وليلة على سبيل المثال".

- التأثير في لحظات التغيير

لم يكن بديع خيري متأثراً فقط بالمجتمع وبيئته وقضايا عصره، بل أصبح مؤثراً فيه وشارك في لحظات التغيير الفني الهامة في القرن العشرين.

ويؤكد ذلك الارتباط وعملية التغيير الفني ما قاله الكاتب عمر طاهر في كتابه "صنايعية مصر": "إن إنجاز بديع خيري الحقيقي كان ضعف ما يتمناه أي كاتب في العالم، يود كل كاتب مشتغل بالفن لو أنه يصبح شريكاً في تجربة مهمة تؤرخ للتغيير، كان خيري شريكاً في تجربتين الأولى كشاعر مع سيد درويش والثانية كمؤلف مع نجيب الريحاني، بخلاف دوره في السينما كان خيري بكتاباته مؤسساً للحظة التي تغير فيها وجه الموسيقى والمسرح في مصر".

إذا حاولنا رصد كل ما قدمه خيري لا تسعنا السطور، ولكن يمكن ذكر مثال على التغيير الذي ساهم فيه، من خلال نموذج فيلم "العزيمة"، وهو ليس الفيلم الأول في السينما المصرية، ولكنه فيلم مؤسس لكثير من الحبكات الدرامية والقصص بل والديكور والإخراج وتقديم صورة حية عن المجتمع المصري في فترة مبكرة من تاريخ مصر، وكان تأليف وإخراج كمال سليم وحوار بديع خيري.

ويقول الناقد والباحث السينمائي جورج سادول ضمن تحليله ودراسته للسينما العالمية وكيفية تطورها: "إن فيلم العزيمة يعرض مضموناً فكرياً يشغل قطاعاً هاماً من قطاعات المجتمع، ويعتبر هذا الفيلم أحد الأفلام الرائدة في تاريخ السينما العالمية، الذي يشير لظهور المذهب الذي عرف بعد ذلك في إيطاليا باسم "الواقعية الجديدة"، لقد وقفت السينما المصرية بهذا الفيلم على أرض صلبة ودخلت به مجال التعبير الواقعي في مجال الفن والفكر"، وهو ما أكده الكاتب والناقد المصري وليد سيف في أكثر من موضع، حيث إن العمل كان مؤسس لأشياء كثيرة من ضمنها شكل الحارة المصرية وطبيعتها.

ولم يكن للفيلم أن يخرج بهذه الواقعية التي تم وصفه بها فيما بعد إذا كانت لغة الحوار المستخدمة فيه غير مرتبطة بالمجتمع الذي تدور فيه الأحداث.

ويقول عن ذلك عمر طاهر في كتابه: "كانت اللغة المرتبطة التي كان يتمسك بها النجوم في ذلك الوقت غير واضحة هل تنتمي إلى الفصحى أم العامية أم أنها لغة مترجمة أم لغة مسرحية، كل هذا الإرتباك انتهى بظهور بديع خيري الذي حولها بالتدريج إلى لغة واقعية ابنة للشارع والبيوت المصرية".

وروى واقعة صاحبة فيلم العزيمة: "أثناء تصوير الفيلم الذي كتبه بديع اتصل به منتج الفيلم طلعت حرب وأخبره أنه سيوقف تصوير الفيلم لأن لغة الحوار غير مألوفة والعمل نفسه لا يشبه الأفلام الأمريكية التي يحبها الجمهور، فقال له بديع بإيجاز طب خلينا نجرب نعمل حاجة شبهنا".

"طب خلينا نجرب نعمل حاجة شبهنا"

هذا المنطلق ربما نرى أنه المؤسس لأغلب أعمال بديع خيري في الفنون التي شارك فيها، مسرح وسينما وغناء، فتناول قصص من المجتمع، ولم يبتعد عن قضاياه، ويقول طاهر إن المؤرخين يعقدون مقارنة بين دور بديع خيري في وقت سعد زغلول ودور عبدالله النديم في وقت أحمد عرابي.

ومن أعماله في هذه الفترة التي ارتبطت بالثورة والنضال "قوم يا مصري" و"سالمة يا سلامة" و"شد الحزام" و"عشان ما نعلا"، كما ألف أغاني مرتبطة بالوحدة الوطنية وكتب العديد من الكلمات التي تغنى بها سيد درويش وغيره من فناني هذا العصر والتي واكب بها الحركة الاجتماعية والتغير السياسي الذي تشهده الدولة المصرية.