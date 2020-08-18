استدعاء الرئيس الموريتاني السابق للتحقيق معه حول شبهات فساد

استدعت شرطة الجرائم المالية والاقتصادية في موريتانيا، اليوم الاثنين، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، للتحقيق معه حول شبهات فساد، والتي وردت في تقرير لجنة تحقيق برلمانية.

وكشف تقرير اللجنة أن الرئيس الموريتاني السابق يواجه تهما وشبهات فساد، تتعلق بصفقات ومشاريع في مجالات الطاقة والطرق والبنى التحتية والمعادن والمطارات، إبان فترة حكمة التي استمرت لفترتين رئاسيتين.

وكان ولد عبد العزيز، اتهم أول أمس السبت خليفته الرئيس الحالي للبلاد محمد ولد الشيخ الغزواني، بالتحالف مع الإخوان المسلمين للتنكيل به، وتصفيته سياسيًا، ومحاكمته بتهم "واهية".

وقال الرئيس السابق لموريتانيا، "هذه اللجنة بدأت تعمل بصفة انتقائية وتوجيه تهم جزافية إلي وإلى محيطي العائلي، من بينها تهمة بناء على وثائق رسمية قطرية، تدعي أنني أهديت جزيرة موريتانية إلى الأمير السابق لهذا البلد، وهو طبعا أمر عارٍ من الصحة تماما".