إحالة طفل قتل شقيقه بالشرقية للجنايات

أصدرت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، برئاسة المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، قرارًا اليوم الإثنين، بإحالة طفل إلى محكمة جنايات الأحداث؛ لقتل شقيقه ابن الـ 11 عامًا، وإلقاء جثته بمصرف قريته بعد ساعات من اختفاء الصغير.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركزشرطة بلبيس، من سائق مقيم بقرية حفنا، التابعة لمركز شرطة بلبيس، باختفاء نجله مروان، 11 سنة، بعد تناوله وجبة الغداء.

وبعد ساعات من البلاغ، عثر عدد من أهالي القرية على الطفل جثة هامدة بمياه مصرف القرية، وبه آثار طعنات، فيما تبين أن وراء واقعة القتل شقيق الطفل الأكبر خالد، 16 سنة، بعدما شاهده المجني عليه في وضع شاذ مع شخص آخر فهدده بأن يفصح عما شاهده لوالده فطعنه، وتخلص منه بمصرف القرية، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الأحداث.