مسئول: ترامب لا يسعى لعقد قمة مع بوتين قبل الانتخابات الرئاسية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب لا يخطط للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة في نوفمبر، مقللًا من شأن تقرير بأن ترامب يتطلع إلى تنظيم قمة وجهًا لوجه مع الرئيس الروسي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال أوبراين في برنامج "واجه الصحافة" على شبكة "إن بي سي" التليفزيونية الأمريكية، "لن نعقد أي قمة مع فلاديمير بوتين قبل الانتخابات".

وأضاف: "لا، نحن لن نعقد أي لقاء مع بوتين في الولايات المتحدة، لكن في وقت ما، سوف نود أن يأتي بوتين إلى هنا، ونأمل أن يوقع اتفاقا رائعا للحد من التسلح يحمي الأمريكيين والروس".

وأفادت "إن بي سي نيوز" في وقت سابق، بأن ترامب أبلغ مساعديه أنه يود أن يعقد الاجتماع، وأن مسئولي الإدارة بحثوا الأماكن المحتملة لعقده، بما في ذلك نيويورك، خلال سبتمبر المقبل.