التحالف الدولي: دورية أمريكية تعرضت لهجوم شمال شرق سوريا

قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الاثنين، إن إحدى دورياته تعرضت لهجوم من قبل قوات متحالفة مع الحكومة السورية في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد.



وذكر التحالف في بيان أن قواته وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد كانت تقوم "بدورية أمنية روتينية ضد داعش بالقرب من تل الذهب".



وأضاف البيان أن الدورية "تلقت ضوءا أخضر للمرور" من القوات الموالية للحكومة، لكنها "تعرضت لنيران أسلحة خفيفة من أفراد بالقرب من نقطة التفتيش".



وقال البيان إن "قوات التحالف ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس" نافيا بذلك الأنباء التي تحدثت عن وقوع غارة جوية.



وأضاف أنه لم تقع إصابات بين صفوف قوات التحالف وأن الدورية عادت إلى القاعدة . ولا يزال التحقيق جاريا في الحادث.



وكان المرصد السوري لحقوق الانسان أفاد في وقت سابق اليوم بأن "حاجزاً لقوات النظام اعترض طريق رتل عسكري تابع للقوات الأمريكية في قرية تل الذهب الواقعة جنوب مطار القامشلي بريف الحسكة، ليتطور الأمر إلى مشادات بين الطرفين، عقب ذلك قام طيران تابع للتحالف الدولي باستهداف الحاجز، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام".



وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن جنديا سوريا قتل وأصيب اثنان آخران جراء استهداف طائرة أمريكية لحاجز للجيش في تل الذهب بعد منع الحاجز مرور دورية للاحتلال الأمريكي".



وشاركت القوات الأمريكية مع الأكراد السوريين منذ عام 2014 في حملة عسكرية ضد مسلحي داعش في سورية.



وأدانت حكومة الرئيس بشار الأسد مرارا الوجود العسكرى الأمريكى في البلاد التي مزقتها الحرب باعتباره غير قانوني.