العديد من الجمهوريين يؤيدون بايدن قبل مؤتمر الحزب الديمقراطي

يعتزم 4 جمهوريين بارزين التحدث في مؤتمر الحزب الديمقراطي اليوم الاثنين، حيث نشر مسؤول كبير سابق في إدارة ترامب مقطع فيديو يعلن فيه أنه هو أيضا يؤيد جو بايدن للرئاسة.

وخرج مايلز تايلور، الذي عمل في وزارة الأمن الداخلي من عام 2017 إلى عام 2019، ومن بين مناصبه كبير الموظفين، لتأييد بايدن، المرشح الديمقراطي، محذراً ترامب من أنه "فوضوي بشكل خطير".

وفي الوقت نفسه، أعلن الديمقراطيون أن كريستين تود ويتمان، الحاكمة الجمهورية السابقة لولاية نيوجيرسي، ستتحدث في المؤتمر في المساء، لتنضم إلى جون كاسيتش، المرشح الجمهوري للرئاسة في عام 2016 والحاكم السابق لولاية أوهايو.

كما ستظهر سوزان مولينارى، وهى عضو جمهوري سابق في الكونجرس، وميج ويتمان، وهى سيدة أعمال بارزة والتي ترشحت لمنصب حاكم كاليفورنيا، في مؤتمر الحزب المنافس.