كوريا الجنوبية تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل وفيات

أعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال(24) ساعة الماضية مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 15515 إصابة منذ تفشي الوباء في البلاد.

ومن بين الـ 197 إصابة الجديدة جاءت 188 إصابة لانتقال العدوى محليا و9 إصابات من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

واقترب العدد اليومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من 200 إصابة بسبب انتشار الفيروس بشكل حاد خاصة في العاصمة وضواحيها.

ومن بين الـ 9 إصابات الوافدة الجديدة تم تأكيد إصابتين من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانئ، و7 إصابات من الأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي في المنازل أو مرافق العزل بعد دخولهم إلى البلاد، وجاءت إصابتان من بنجلاديش وإصابة واحدة من كل من قيرغيزستان وإندونيسيا والكويت ومالطا والولايات المتحدة والجزائر وجنوب إفريقيا.

ومن ناحية أخرى، لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة في كوريا الجنوبية خلال ال(24) ساعة الماضية وظل عدد الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 عند 305 حالات، كما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 7 حالات ليبلغ إجمالي المتعافين 13917 شخصا.