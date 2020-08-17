بلغت تمويلات مجموعة البنك الإسلامي المخصَّصة للطاقة المتجددة في السعودية 403ر3 مليار دولار، منها 8ر2 مليار دولار خصصها البنك لتمويل 53 مشروعاً، ما يمثل نحو 20 بالمئة من مجموع تمويلات البنك لقطاع الطاقة.

وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار في بيان له، اليوم الاثنين، أنّ مجموعة البنك تولي اهتماماً خاصاً لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة في البلدان الأعضاء من أجل تحقيق الاستدامة البيئية، وخفض تكلفة المشاريع التي تنفذها مجموعة البنك، مشيرا إلى أنّ البلدان الأعضاء تزخر بمصادر هائلة للطاقة المتجددة، مثل الطاقة الكهرمائية والطاقة الشمسية والطاقة الريحية.

وأشار في تقرير أعدته مجموعة البنك الإسلامي – التي تتخذ من جدة (غرب) السعودية مقرا لها، إلى أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص -أحد كيانات "مجموعة البنك"- موّلت القطاع بمبلغ 133 مليون دولار في حينٍ قدمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات -الكيان المعنيّ بالتأمين داخل مجموعة البنك- مبلغ 470 مليون دولار لتأمين مشاريع الطاقة المتجددة بالبلدان الأعضاء.

وأعلن الدكتور بندر حجار أن تمويلات مجموعة البنك لقطاع الطاقة في السعودية بلغت نحو 56 مليار دولار ، وهو ما يمثل 40 بالمئة من تمويلات مجموعة البنك منذ إنشائها".

وذكر الدكتور بندر حجار أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات- وهي الكيان المعنيّ بالتأمين داخل مجموعة البنك- شاركت بمبلغ 22 مليار دولار أمريكيّ لتأمين مشاريع الطاقة.

كما لفت الانتباه إلى أن مجموعة البنك الإسلامي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الأعضاء والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم.