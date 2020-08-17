قطاع الأعمال: نتواصل مع وزارة الصناعة الصينية لإنتاج بطاريات للسيارات الكهربائية

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة تسعي للتواصل مع وزارة الصناعة الصينية للمساهمة في إنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الأحد، أن خطة الوزارة تهدف لإنشاء مصنع إقليمي لصناعة البطاريات بما يعادل 400 ألف سيارة، بجانب تصنيع 25 ألف سيارة تجارية.

وأشار إلى التواصل مع وزير الكهرباء لتحديد أسعار الكهرباء في محطات الشحن العامة، مضيفًا: «أي زيادة في أسعار الكهرباء ستؤثر بالسلب على انتشار السيارة الكهربائية».

وأكد التنسيق مع وزير التنمية المحلية لتحديد أماكن مواقف السيارات، لتقديم الخدمة بأسعار زهيدة للمواطن، وأيضًا لتشجيع السائق على تبديل السيارة القديمة بأخرى كهربائية.

وأوضح أن الشحن الكهربائي يكون في 3 مستويات الأول الشحن المنزلي يتراوح بين 2 كيلو إلى 7 كيلو، والمستوى الثاني أكثر من 7 كيلو والثالث وهو الشحن الكامل يصل إلى 22 كيلو، ويقلل وقت الشحن إلى4 ساعات.