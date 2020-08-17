لجنة التعليم بالنواب: ضبط المدرسين يجب أن يتم بطرق تناسب مهنتهم كمخالفة وليست جريمة

قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن عملية ضبط المعلمين يجب أن تُجرى بطرق تناسب اعتبارهم مدرسين يقدمون مخالفة وليست جريمة، مشيرة إلى عدم تلق اللجنة أي شكاوى بخصوص هذا الأمر.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «نبض مصر» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن «مشكلة الـ36 ألف معلم والـ120 ألفًا من بعدهم تقابلها مشكلة عجز المعلمين، وذلك بسبب مشكلات مالية».

ولفتت إلى أنه من المقرر أن يكون هناك حلًا لهذه المشكلة خلال نهاية الشهر الجاري، مؤكدة أن اللجنة تعمل على حل هذه المشكلة في أسرع وقت.

وذكرت أن هؤلاء المعلمين من تكون لهم الأولوية في التعيين حال فتح باب التعيينات، مستطردة: «لابد من توفير ميزانيات وهذه مسؤولية الحكومة بأكملها؛ رئيس الوزراء والوزراء المختصين».

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أعلن منع الدروس الخصوصية وعدم فتح المراكز التعليمية العام الدراسي الجديد، وفق إجراءات تطوير منظومة التعليم.