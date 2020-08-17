إيران تنفي التعاون العسكري مع حركة طالبان في أفغانستان

نفت إيران، اليوم الاثنين، بشدة العمل مع حركة طالبان في أفغانستان كما أشارت الولايات المتحدة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده "تلميحات المؤامرة من جانب وزير الخارجية الأمريكي بشأن الدعم العسكري لطالبان لا أساس لها وسخفية".



ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن المتحدث قوله إن الأزمة في أفغانستان ترجع بشكل أساسي إلى الرغبة الأمريكية في الحرب والتدخل غير القانوني في البلاد، مضيفا أن الولايات المتحدة وجهت هذه الاتهام لبلاده للتغطية على تعاونها مع جماعات إرهابية في المنطقة مثل تنظيم داعش.



وقالت أجهزة الاستخبارات الأمريكية إن إيران عرضت مكافآت لمقاتلي طالبان لاستهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف في أفغانستان، وفقا لتقرير لشبكة "سي ان ان" الإخبارية.