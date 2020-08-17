قالت الفنانة هنا شيحة، إن مواقع التواصل الاجتماعي لها مميزات تتمثل في القدرة على إبداء الآراء في الأمور التي يحبها الأفراد، لكن من أهم عيوبها تدخل الجمهور في حياة الفنان الشخصية.

وأضافت أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «سهرانين» الذي يقدمه أمير كرارة، عبر فضائية «on e»، مساء الأحد، أن هذا ما دفعها إلى تقليل نشر الأمور التي تتعلق بحياتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أنها لا تغضب من التعليقات السلبية، لكنها تخشى من الحسد، معقبة: «ممكن تنشر صورة مع مراتك وبعدها تتخانقوا.. ليه نحط نفسنا عرضه لحاجات تضايقنا؟».

وأوضحت أن مواقع التواصل الاجتماعي أخفت مشاعر البشر؛ يقدمون التعازي والتهاني من خلالها دون التواجد الشخصي، إضافة إلى انشغال الناس بها في التجمعات، مضيفة:«لو فيه سهرة لازم نجمع التليفونات ونقفلها»، بحسب تعبيرها.

وذكرت أن الناس قبل عصر مواقع التواصل الاجتماعي اعتادوا على التجمع في الأعياد والمناسبات المهمة، أما الآن نادرًا ما يحدث ذلك، فضلًا عن أن اللقاء يكثر خارج المنزل.