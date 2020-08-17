الأمن العراقي: اعتقال قيادي داعشي متهم بمجزرة سبايكر في تكريت

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية اليوم الاثنين باعتقال قيادي في تنظيم داعش متهم بمجزرة سبايكر في مدينة تكريت 170كم شمال بغداد.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن القوة مشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والأمن الوطني اعتقلت اليوم نبراس طايس القيادي في داعش ، وهو أحد المتهمين بمجزرة سبايكر التي راح ضحيتها نحو 1700 من الجنود المنسحبين من قاعدتهم شمالي تكريت".

وأضاف أن "الاعتقال جرى بعملية دهم لمنزله في حي الجمعية بتكريت بناء على معلومات مسبقة بتواجده في المدينة".

وكان نحو 1700 من الجنود قد تعرضوا للقتل بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة تكريت في 12 يونيو عام 2014.