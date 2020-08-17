قطة تونسية تصل إلى ألمانيا بعد رحلة ملحمية عبر البحر المتوسط

ذكرت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين، أن قطة تونسية انتهى بها المطاف في ألمانيا بعد أن علقت داخل حاوية شحن، في رحلة استثنائية نقلتها عبر البحر المتوسط ​​وما ورائه.

وقال متحدث باسم الشرطة في منطقة أونترفرانكن بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، حيث عثر على القطة: "ربما قفزت على مقطورة في تونس".

وعبرت القطة البحر واليابسة لينتهي بها المطاف في شركة ألمانية، حيث اتصل موظفون بالشرطة بعد سماع ضوضاء من داخل الحاوية، ليعثر ضباط الشرطة على القطة ومن ثم وضعوها في صندوق مخصص للنقل يوم الثلاثاء الماضي.

وعلى الرغم من الشعور بالعطش والجوع، إلا أن القطة اجتازت الرحلة غير المقصودة بحالة جيدة.

وقالت الشرطة إن طبيبة بيطرية محلية تعتني بالقطة في الوقت الحالي.