الأمن الجزائري: منظمة إرهابية وراء مخطط سحل وقتل شاب حرقا

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر اليوم الثلاثاء، أن "شبكة مختصة في الإجرام، تقف وراء مخطط تصفية الشاب جمال بن اسماعيل، يوم الأربعاء الماضي للاشتباه في تورطه بحرق غابات بولاية تيزي وزو.

وقالت المديرية العامة، في بيان صحفي اليوم، إن الشبكة " مصنفة منظمة إرهابية وذلك باعترافات عناصرها الموقوفين".

وأضافت: "الموقوفون، كانوا في حالة فرار على مستوى عدة ولايات من الوطن، من بينهم شخصان مشتبه فيهما، تم إلقاء القبض عليهما من قبل مصالح أمن ولاية وهران، كانا يتأهبان لمغادرة التراب الوطني".

وأشارت إلى "استرجاع الهاتف النقال ملك الضحية من قبل مصالح الأمن".

وأضافت: "اكتمالاً لمجريات التحقيق الابتدائي الذي أنجزته المصالح المختصة للأمن الوطني، بلغ العدد الإجمالي للموقوفين في ارتكاب هذه الجريمة 61 شخصا مشتبها فيه، بعد القبض على 25 شخصا لهم مسؤولية بدرجات مختلفة في قتل وحرق وتنكيل جثة، وتحطيم أملاك وانتهاك حرمة مقر أمني".

وأشارت إلى أنه "ومن خلال عملية استغلال الهاتف النقال الخاص بالضحية، اكتشف المحققون حقائق مذهلة حول الأسباب الحقيقية لقتل الشاب جمال بن إسماعيل، والتي ستفصح عنها العدالة لاحقاً، نظرا لسرية التحقيق".

يذكر أن الحادثة أثارت استنكارا وسخطا كبيرين في الجزائر.