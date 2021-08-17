الاتحاد الأوروبي: 13 دولة تقدم مساعدات طارئة لتونس لاحتواء أزمة كورونا

أكد الاتحاد الأوروبي مواصلة تقديم المساعدات الطارئة عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد؛ لمساعدة تونس على التعامل مع تأثير جائحة كورونا، واحتواء الوضع الصحي المقلق داخل البلاد.

وأوضح الاتحاد، في بيان اليوم الثلاثاء، أن 13 دولة عضوة بالاتحاد بما في ذلك النمسا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا ولوكسمبورج ومالطا والنرويج والبرتغال ولاتفيا والتشيك وكرواتيا ورومانيا، استجابت لطلب تونس.

وأضاف أنه تم بالفعل تسليم ما يقرب من 1.3 مليون جرعة لقاح، وما يقرب من 8 ملايين قناع للوجه، بجانب أدوات الاختبارات الطبية للكشف عن الفيروس وأجهزة التنفس الصناعي وأنابيب الأكسجين وأسرة التمريض وغيرها من المعدات الطبية الحيوية.

وأشار إلى وصول فريق طبي من رومانيا في 9 أغسطس الجاري إلى تونس العاصمة لتقديم دعم إضافي، ومن المتوقع وصول المزيد من عمليات التسليم على مدار الشهر.

وقال مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي جانيز لينارتشيتش: "أشكر جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي استجابت على الفور لطلب تونس للمساعدة، كما أشكر القائمون في آلية الحماية المدنية الأوروبية التي جعلت هذا ممكنًا بفضل التنسيق السريع، وهذا مثال حقيقي لروح التضامن التي تسود الاتحاد جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء، وسيواصل الاتحاد ضمان الوصول الدولي إلى اللقاحات والمعدات الطبية وغيرها من أشكال الدعم لإنهاء الوباء".

وأضاف أن الاتحاد خصص 700 ألف يورو للاستجابة لتفشي كوفيد-19 في تونس، وسيساعد التمويل على تلبية الاحتياجات الفورية والحاسمة المتعلقة بإدارة الأزمة الصحية، فضلًا عن أنه سيساعد الحكومة في استئناف حملات التلقيح بمختلف أرجاء تونس.