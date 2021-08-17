الثاني مكرر بالثانوية العامة علمي علوم: حلمي الالتحاق بكلية الطب

قال الطالب مايكل سمير صبحي توفيق، الثاني مكرر بالثانوية العامة القسم العلمي علوم، وأحد أبناء مدرسة السلام الخاصة بإدارة شرق طنطا، إنه بذل مجهودًا كبيرًا هذا العام الطويل، ولكنه لم يتوقع أن يكون من الأوائل.



وأضاف توفيق أنه فوجئ بشقيقه يخبره بأن اسمه ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية، متابعًا "كان هذا كافيا لتحقيق حلمي بالالتحاق بكلية الطب وأكون مثل والدي مثلي الأعلى".



وأشار إلى اعتماده على الدروس الخصوصية، وأنها ساعدته في تنظيم وقته، ولكنه انتقد طريقة امتحان اللغة العربية، والذي لم يحصل فيه على كامل الدرجة.



وأبدى الدكتور سمير صبحي، والد الطالب مايكل، وهو طبيب بمستشفى المنشاوي العام بطنطا، سعادته البالغة بنجاح نجله، وقال "بذلنا جهدا كبيرا أنا ووالدته في المذاكرة، خاصة أن له شقيق آخر في ثانية ثانوي وأخت في ثانية إعدادي".