متحدثة أوغندية: استقبال لاجئين أفغان مؤقتا بناء على طلب أمريكي

بعد استيلاء طالبان المفاجئ على السلطة في أفغانستان، أعلنت أوغندا عن استعدادها لاستقبال لاجئين أفغان بشكل مؤقت.



وقالت وزيرة اللاجئين الأوغندية إستير أنياكون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء إن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا تمتثل لطلب قدمته الحكومة الأمريكية وتتوقع وصول ما لا يقل عن ألفي طالب لجوء إلى البلاد قريبا.



وقالت أنياكون إن اللاجئين سيبقون في أوغندا حتى يتمكنوا من السفر إلى بلد ثالث آمن.



وأضافت "لقد تواصلت الولايات المتحدة مع حكومتنا لمعرفة ما اذا كانت في وضع يمكنها من استضافة اللاجئين ووافقنا على ذلك".



وتابعت الوزيرة عبر الهاتف "إن هناك ترتيبات غير عادية لأنه لم يكن لدينا برنامج محدد لاستضافة هؤلاء الأشخاص"، مشيرة إلى أن الحكومة الأوغندية ما زالت غير متأكدة من موعد وصول أول اللاجئين.



وأوضحت أنياكون أنه بعد خضوعهم لإختبار فيروس كورونا وإجراء مقابلات مع السلطات الأوغندية، سيتم إيواء اللاجئين أولاً في فنادق بالقرب من مطار عنتيبي ثم نقلهم إلى مخيمات اللاجئين.



وأضافت أنه تم بالفعل جلب خيام وإمدادات إغاثة أخرى إلى المطار استعدادًا للوافدين الأوائل.



تستضيف الدولة غير الساحلية الواقعة في شرق أفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة نحو 5ر1 مليون لاجئ من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.



وقالت أنياكون إنها تتوقع أن يكون اللاجئون "مزيجًا من الأشخاص الفارين من أفغانستان".



وحرصت أنياكون على التأكيد على أن الترتيب سيكون مؤقتا بالنظر إلى الحاجة الملحة الناجمة عن الوضع الحالي.



وقالت "لن يكونوا هنا على المدى الطويل.