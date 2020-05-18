 وزير التعليم: اللي جاب 60% شاطر جدًا.. والهندسة هتاخد من حاجة وسبعين - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 8:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيحسم بطولة الدوري الممتاز هذا المواسم؟
النتـائـج تصويت

وزير التعليم: اللي جاب 60% شاطر جدًا.. والهندسة هتاخد من حاجة وسبعين

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 8:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 8:15 م

أشاد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتجربة نظام الثانوية العامة الجديد، متوقعًا أن تشهد السنوات المقبلة واقعًا أفضل.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: "المرحلة الأولى للتنسيق هتاخد 88% في علمي علوم بدلًا من 98%، و80% في علمي رياضة، يعني الهندسة هتاخد من حاجة وسبعين، ده شيء مختلف".

وأضاف: "(تنسيق) الأدبي يبدأ من 65% في المرحلة الأولى، ولسه المرحلة التانية والتالتة.. هننسى بقى الأرقام القديمة زي 107% و109%.. اللي جاب 60% ده شاطر جدًا، لازم نتعود على الأرقام الجديدة".

وأوضح أن امتحانات العام الجاري أجريت بشكل يُضاهي الامتحانات الدولية، مؤكدًا أن الطلبة أبلوا بلاء حسنًا في الامتحانات.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على الانتقال بالتعليم المصري إلى مستوى عالمي، وهو ما يتم في نظام التعليم الجديد الذي بدأ تطبيقه مع الأطفال ووصل إلى الصف الرابع الابتدائي، مؤكدًا السير بهذا المسار بصبر شديد".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك