أشاد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتجربة نظام الثانوية العامة الجديد، متوقعًا أن تشهد السنوات المقبلة واقعًا أفضل.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: "المرحلة الأولى للتنسيق هتاخد 88% في علمي علوم بدلًا من 98%، و80% في علمي رياضة، يعني الهندسة هتاخد من حاجة وسبعين، ده شيء مختلف".

وأضاف: "(تنسيق) الأدبي يبدأ من 65% في المرحلة الأولى، ولسه المرحلة التانية والتالتة.. هننسى بقى الأرقام القديمة زي 107% و109%.. اللي جاب 60% ده شاطر جدًا، لازم نتعود على الأرقام الجديدة".

وأوضح أن امتحانات العام الجاري أجريت بشكل يُضاهي الامتحانات الدولية، مؤكدًا أن الطلبة أبلوا بلاء حسنًا في الامتحانات.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على الانتقال بالتعليم المصري إلى مستوى عالمي، وهو ما يتم في نظام التعليم الجديد الذي بدأ تطبيقه مع الأطفال ووصل إلى الصف الرابع الابتدائي، مؤكدًا السير بهذا المسار بصبر شديد".