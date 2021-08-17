أمن أسوان يكشف لغز العثور على جثة مزارع في منطقة جبلية بإدفو

تمكن فريق بحث من مديرية أمن أسوان، من كشف لغز العثور على جثة مزارع ملقاة في منطقة المحاميد الجبلية بإدفو.



وكان بلاغا وصل إلى العميد محمود طه رئيس فرع شمال، يفيد بالعثور على جثة مزارع ملقاة بمنطقة المحاميد الجبلية.



وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد عمرو وكيل بحث فرع شمال، وبالفحص والتحري تم تحديد هوية الجاني والذي تم القبض عليه.



وتبين أن المزارع الجاني قام باستدراج المزارع المجني عليه إلى أحد المناطق الجبلية بمنطقة المحاميد وأطلق الرصاص على رقبتة وإلقاء جثة وفر هاربا؛ وذلك بسبب خلافات مالية.